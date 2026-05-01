標高約１５００メートルに位置する群馬県嬬恋村の浅間高原では、シャクナゲの花が咲き始めています。 嬬恋村の標高１５００メートルに位置する浅間高原シャクナゲ園。 園内には、アズマシャクナゲなど３種類、約１５万株が植えられ、浅間山麓を鮮やかに彩っています。ことしの開花は例年より１週間ほど早く、標高が低いところから徐々に咲きはじめています。 シャクナゲ園によりますと、見ごろは１週間後の見込