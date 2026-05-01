群馬県館林市のショートドラマで主演を務めた古舘佑太郎さんが市のふるさと応援大使に就任しました。 館林市のふるさと応援大使に就任したのは、俳優でミュージシャンの古舘佑太郎さんです。３０日は多田市長から１６組目となる応援大使の委嘱状が手渡されました。 古舘さんは、ことし３月、市が制作しｙｏｕｔｕｂｅで公開したショートドラマ「はい、館林市役所です。」で主演を務めました。ドラマは市内の