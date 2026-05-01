4月は「新型コロナ」関連の経営破たん（負債1,000万円未満含む）が147件判明し、2020年2月の第1号の発生から累計1万4,024件に達した。2026年は1月（143件）、2月（140件）と小康状態が続いていたが、3月は162件と3カ月ぶりの150件超えを記録した。4月は一転、150件を下回ったが、今年2番目の件数で、一進一退の推移が続いている。国内の企業数（358万9,333社、2016年総務省「経済センサス」）を基にした比率では、コロナ破たん