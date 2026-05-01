岐阜県関市の住宅街の近く、クマが目撃され、現場付近で警戒が続いています。（リポート）「クマは道路を渡り、茂みに入って行ったということです」4月30日午後3時ごろ、関市池尻の長良川の川岸で「クマがうろついているのを見た」などと市に通報がありました。関市によりますと、クマは1mほどの成獣とみられています。クマが目撃された周辺には住宅街や観光ホテルがあり、市は看板やわなを設置するなどし警戒を続けて