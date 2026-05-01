災害時の避難情報やハザードマップなどを、スマートフォンのアプリを使って音声などで確認できる新しいサービスを新潟市が導入しました。 新潟市で5月1日(金)から提供が始まったのは『耳で聴くハザードマップ』です。スマートフォンのアプリ（Uni-Voice Blind）を使い、今いる場所の気象情報や警報・注意報を音声で知ることができます。 ■庭山陽平記者 「UXの局舎近くの信濃川沿いでア