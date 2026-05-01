6代目CR-Vは日本市場では新型となるが、海外ではすでに2022年に発売されて世界的に人気を博しているモデル。当初、日本で販売する予定はなかったが、市場からの要望が高く、導入が決定された。2025年秋の「ジャパンモビリティショー」で日本仕様が公開されてさらに大きな話題を呼んだ人気者がついに登場だ。【写真】ゴルファー層にハマる！ 派手過ぎない落ち着いた雰囲気の運転席■ホンダSUVの真打ち、待望の日本再上陸ホンダからC