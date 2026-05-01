夏期営業が始まった旭山動物園は、きょう１日どのような様子だったのでしょうか。正門前の駐車場に関しては、お昼時は満車になっていました。ただ、いつものゴールデンウイークですと、満車になった上でその駐車場に入ろうとする、待つ車の長い列ができて渋滞も発生しているのですが、そういった車の様子はきょうは見られませんでした。そして、来園した方々にもお話を伺いましたが、ある方はこうおっしゃっていました