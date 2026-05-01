＜中日クラウンズ2日目◇1日◇名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース（愛知県）◇6557ヤード・パー70＞35位から出た飛ばし屋の出利葉太一郎（いでりは・たいちろう）が「65」をマーク、トータル6アンダーの暫定4位タイに浮上した。2週前には師匠でレギュラーツアー2勝の高橋竜彦がシニアツアー初優勝を飾ったばかり。この流れに乗って、出利葉もツアー初優勝を目指す。〔写真〕師匠の奥様は元アイドルゴルファー出利葉の父・真一郎さん