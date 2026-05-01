＜中日クラウンズ2日目◇1日◇名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース（愛知県）◇6557ヤード・パー70＞悪天候の影響で進行が大幅に遅れた国内男子ツアーの第2ラウンド。午後6時6分には雷雲接近のため、競技順延が決定した。【写真】マダムたちから声援を受ける石川遼トータル9アンダー・暫定首位に平本世中。トータル7アンダー・暫定2位タイに岩〓亜久竜と細野勇策、トータル6アンダー・暫定4位タイには小平智ら4人が続いた。今年から米