昨年9月末に閉園した札幌市の民間動物園「ノースサファリサッポロ」を巡り、札幌簡裁は1日までに、同市の市街化調整区域で無許可で建物を建設したなどとして、都市計画法と建築基準法、市普通河川管理条例に違反した罪で略式起訴された運営会社「サクセス観光」（同市南区）の星野和生前代表（58）＝同市中央区＝に罰金60万円の略式命令を出した。また、都市計画法と建築基準法に違反した罪で同社に同50万円の略式命令を出した