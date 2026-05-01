「神田さんって…」フリーアナウンサーの神田愛花が、映画『プラダを着た悪魔2』のイベントに出席し、生放送中に共演芸人から告げられた一言を明かした。神田愛花○神田愛花、休養発表の夫・日村勇紀には言及せず退場報道陣から声かけも神田は4月30日、都内で行われた映画『プラダを着た悪魔2』(公開中)の公開前夜祭イベントに、“みちょぱ”こと池田美優、押切もえとともに登場した。同作は、2006年に公開された『プラダを着た