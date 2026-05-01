交通の秩序を守り、安全な走行を支える道路の白線。車はもちろん、歩行者や自転車など、皆の日々の安全を守る大きな役割を果たしています。Xでは現在、その白線を引く“技術”が大きな注目を集めています。足さばきが神。道路の白線の下書きしてます💁‍♀️✨(@minamikensetsuより引用)(@minamikensetsuより引用)「足さばきが神」とコメントし、動画をXにポストしたのは徳島県の総合建設業【南建設】の公