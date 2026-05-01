チャールズ国王とカミラ王妃は４月２７日から４日間の日程で米国への国賓訪問を終えたが、今回の訪問は米国と英国の「特別な関係を大きく復活させた」と、ロナルド・レーガン元大統領の側近が指摘した。英紙デーリー・メールが１日、報じた。ロナルド・レーガン元大統領の側近だったアラン・スターキー氏は、同紙の番組「パレス・コンフィデンシャル」の最新回で、キア・スターマー英首相はチャールズ国王の公式訪問によってワ