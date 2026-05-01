ワンちゃんが時折見せる「ワォーーン」という“遠吠え”。野性味があって、なんだかカッコイイですよね。現在SNSでは、ちょっと個性的な遠吠えを披露するシベリアンハスキーが話題となっています。【遠吠えが下手なハスキーwwwの巻】（善丸）3歳4ヶ月24日（モニカ）3歳1ヶ月24日（ニコ）2歳9ヶ月15日善丸の遠吠え本当に可愛い(@zenmoni_huskyより引用)(@zenmoni_huskyより引用)「遠吠えが下手なハスキーがこちら」という動画を投稿