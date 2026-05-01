フィギュアスケートの世界ジュニア女王・島田麻央（木下グループ）が、シニア１年目の目標を明かした。アイスショー「ブルーム・オン・アイス」（１日、兵庫・尼崎スポーツの森）では、今季のショートプログラム（ＳＰ）曲を披露。「最初聞いた時はこういう曲をやったことがなかったので、踊りこなせるかという不安がすごくあったけど、やっていくうちに自分もすごく楽しくなってきた。今は結構最初に比べたら、楽しく音楽を表