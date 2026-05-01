阪神の前監督・岡田彰布顧問（６８）が１日、巨人戦の生中継（毎日放送）で解説を務め、ピンチでの守備シフトについて指摘した。初回は無死満塁のチャンスで無得点。直後の２回に先発・村上頌樹投手（２７）が大ピンチを招いた。先頭ダルベック、大城に連続四球を許し、無死一、二塁から増田には１４０キロのツーシームがすっぽ抜けて死球。岡田顧問は「これはねぇ…村上も痛いねえ。ノーヒットで（満塁）でしょ？今日の風