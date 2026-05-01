警戒心が薄く、人にすぐ懐いてしまう“仔犬”。その様子は見ているだけでとても可愛いですよね。しかし、今話題になっている仔犬が夢中になった相手は、なんと人ではなく……訂正します#良寛 さんではなく松尾芭蕉の銅像に一目惚れ、しっぽ強フリフリして、舐め(クンクン)回してました。周りに居た人を笑わせてました!わんちゃん達いっぱい居たけど、銅像と遊んでたのはレンだけで、ちょっと恥ずかしかったです!#ゴールデンレトリ