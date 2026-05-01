猫といえばクールでマイペース、というイメージを持つ人も多いかもしれません。が、SNSでは現在、こちらの猫ちゃんが見せる“甘えん坊ぶり”が話題となっています。もはや抱っこでもない。腰が砕ける未来がみえる。甘えん坊猫と暮らすとこうなる。(@s.kotaro0530より引用)(@s.kotaro0530より引用)愛猫・つくねちゃん(3歳・女の子)の動画を投稿したのは、Instagramユーザーの「こたとつーちゃんと時々おたま(@s.kotaro0530)」さん。