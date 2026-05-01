真庭高校提供 岡山県真庭市の真庭高校で、1日、生徒が育てた野菜の苗などを販売するイベントが開かれました。 授業の一環で毎年開いているもので、地元の人たちと交流しながら生産物の流通について学びます。食農生産科の2年生が育てたトマトやナスなど30種類以上の野菜の苗やマリーゴールドなどの草花の苗を販売しました。高校によりますと、約150人が訪れたということです。