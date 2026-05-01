◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―ＤｅＮＡ（１日・神宮）ヤクルト・内山壮真内野手が先制の適時内野安打を放った。「５番・二塁」で先発。初回１死満塁、三塁強襲の適時内野安打を放った。「早い回に先制点を取れてよかったです」と振り返った。２月の浦添キャンプで左脇腹の張りを訴えて離脱し、４月２８日の阪神戦（神宮）から１軍に復帰。３０日の同戦では今季１号を放つなど調子を上げてきている。