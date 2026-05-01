ドル指数は振幅したあと、前日水準に落ち着く＝ロンドン為替 ドル指数は振幅。ロンドン朝方にかけて98.240まで上昇後、一気に97.900まで低下した。しかし、低下も続かず足元では前日NY終値水準の98.056へと戻している。 昨日と同様に、ドル円相場の急激な値動きに左右される展開となっている。 ドルインデックス＝98.09（+0.04+0.04%）