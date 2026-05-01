◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（１日・甲子園）巨人のボビー・ダルベック内野手が３回に７号３ランを放った。打った時点ではで阪神・佐藤輝、森下に並びリーグトップとなった。ダルベックは前日４月３０日の広島戦では今季初めて休養でベンチ外となった。この日は「４番・三塁」でスタメン出場。２―０で迎えた３回無死一、二塁で相手先発・村上のカットボールを強振し、打球は左翼スタンドに飛び込んだ。試合前の時点で