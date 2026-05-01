元ＨＫＴ４８でタレントの村重杏奈の私服ショットが話題だ。１日までにインスタグラムで「女子ならわかってくれると思うんです。私服での５センチヒールは意識高いと。歩きやすいのが１番だからぺたんこでもいいのに！！ヒールを履いてカツカツやりたいこのプライド！！己の尖りをヒールに託した感じ！！キリッとピリッとした感ね！」とつづると、私服ショットを公開。デニムスタイルにお団子ヘア、メガネをかけたスタイリッシ