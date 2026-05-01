（エスパルスドリームプラザから中継）（佐藤 優里 アナウンサー）ちらはあさってから驚きと笑いのイベントが行われるんですよね松浦さん。（松浦 悠馬 気象予報士）そうなんですよ。毎年恒例の清水みなと大道芸ですよね。（佐藤 優里 アナウンサー）はい楽しみですよね。きょうは本番を目前に控えて熱気に包まれているこの会場からスペシャルなゲストをお呼びしました。スペシャルアドバイザーの三雲 い