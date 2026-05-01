女性９人組グループ「ＴＷＩＣＥ」の日本出身メンバー３人によるユニット「ＭＩＳＡＭＯ」が１日、都内で「ＲＩＭｌｏｖｅｓＭＩＳＡＭＯＡｍｂａｓｓａｄｏｒ＆Ｐｏｐ―ｕｐＬａｕｎｃｈＥｖｅｎｔ」に出席した。春らしく爽やかなデニムをファッションに眼鏡をかけた姿で登場した３人。普段から眼鏡を愛用しているＳＡＮＡは「普段からメタルのデザインのものをシルバーアクセサリー感覚でつけるのにはまっています