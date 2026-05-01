５月１日の大井競馬５Ｒで南関東では今年最初となる２歳新馬戦が行われた。５頭立ての４番人気だったキョウエイアカギ（牡、阪本一栄厩舎）が直線で抜け出し、３／４馬身差をつけて１着。初陣を飾った。新種牡馬インティは産駒初出走で初勝利。手綱を執った藤田凌騎手は「反応は良かったし、この競馬ができたのなら、どんな競馬もできそう」と評価。母は２００９年のローレル賞・Ｓ３を制したキョウエイトリガーで、母も管理した