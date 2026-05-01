【野菜を健康的に食べる。ひと皿のマリネ vol.3】少ないマリネ液でおいしく仕上がる調理法だから調味料も控えめでヘルシー！野菜を健康的にたくさん食べられる、クックパッドアンバサダー・マユミリオンさんのレシピを紹介します。 いつもの食材をおしゃれに変身させる「マリネ」 2026年4月21日(火)に発売されたマユミリオンさんの著書『野菜を健康的に食べる。ひと皿のマリネ（料理の本棚）』（エムディエヌコーポレーション）か