東京都が都立公園などの樹木の一斉点検をおこなった結果、およそ1万4000本で異状が確認されたことがわかりました。東京・世田谷区の都立砧公園で倒木が相次いだことを受けて都は、先月8日から先月30日まで都立公園や都立高校などにある樹木の一斉点検を実施しました。高さ3メートル以上の樹木およそ80万本を職員が目視で点検した結果、およそ1万4000本に異状が確認されたということです。倒木のおそれがある樹木のほか、生育不良に