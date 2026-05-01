美容外科「高須クリニック」院長・高須克弥氏（81）が1日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。悪質な投稿を行ったユーザーに怒りの警告をした。一部ユーザーがデマ投稿をした件について、高須氏は「高須クリニックはそのようなボッタクリは絶対しません。速やかに訂正しなければ法的手続きをします」と警告していた。その人物はアカウントを削除したが、高須氏は「ツイ消しして逃げても無駄です。必ず捕まえます」と宣言