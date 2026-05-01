韓国のガールズグループ・ＴＷＩＣＥの日本人メンバー３人による派生ユニット・ＭＩＳＡＭＯが１日、都内で行われた「ＲＩＭｌｏｖｅｓＭＩＳＡＭＯＡｍｂａｓｓａｄｏｒ＆Ｐｏｐ−ｕｐＬａｕｎｃｈＥｖｅｎｔ」に出席した。ファッションアイウエアを提案するＪＩＮＳの姉妹ブランド「ＲＩＭ（リム）」のブランドアンバサダーに就任した３人は、デニムを取り入れたシミラールックで登場。個性的でおしゃれなめがねを