旧優生保護法下の強制不妊手術などを巡る国会の第6回検証会議が1日開かれた。手術を強いられた夫と一緒に国家賠償請求訴訟を起こした原告の朝倉典子さん（84）＝仮名＝が手話で「障害があっても平等な社会であってほしい」と訴えた。会議の聞き取りに応じ、子どもを授かることができなかった境遇を打ち明けた。聾学校時代に知り合い、半世紀以上連れ添った夫は提訴後に83歳で死去。「夫の分も」と被害を訴えてきた。最高裁で勝