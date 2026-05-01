おととい、東京・福生市で発生した殺人未遂事件で、事件後に逃走し、きょう逮捕された男の身柄が先ほど警視庁・福生警察署に入りました。署の前から中継です。【写真を見る】逮捕された高林輝行容疑者（44）が福生警察署に逮捕を受け母親「解決して本当にありがたい」東京・福生市“金づち”殺人未遂事件福生署前です。男を乗せた車が、つい先ほど午後6時半ごろに、こちらの警察署に到着しました。上下グレーのスウェット姿、