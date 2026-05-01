◇男子ゴルフツアー中日クラウンズ第2日（2026年5月1日愛知県名古屋GC和合C＝6557ヤード、パー70）第2ラウンドは悪天候による中断があり雷雲接近のためサスペンデッドとなった。54人が競技を終了できなかった。順位は全て暫定。2位から出た平本世中（26＝フリー）が12ホールで3つ伸ばし通算9アンダーで単独首位に立った。岩崎亜久竜（27＝フリー）、細野勇策（23＝三共グループ）が7アンダーで2打差の2位につけた。