１日午後６時２５分頃、東海道新幹線の新富士−静岡駅間で停電が発生した。この影響で同線は一時、同区間の上下線で運転を見合わせたが、午後７時頃までに全線で運転を再開した。ＪＲ東海によると、架線に沿線から飛んできたビニールが引っかかったため、運転士が送電を停止させたという。