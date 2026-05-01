「ロッテ−西武」（１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）球場特有の風はこの日は上空で風速１９メートルを記録し、プレーも四苦八苦の状況となった。二回の西武・滝沢の打席では風でバッティングフォームを維持できず、思わずタイムをかける場面もあった。ロッテ先発の広池は滝沢を三振に取った後脱げた帽子はそのまま吹っ飛んでいき、ボールボーイも転倒するなどアクシデントが続いた。コメント欄などでは「１９ｍ！？やっば