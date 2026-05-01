09年の特撮ドラマ「仮面ライダーW」のヒロイン鳴海亜樹子役で知られる俳優で麻雀プロの山本ひかる（35）が1日、インスタグラムを更新。女児を出産したことを報告した。山本は、「すこし前にはなりますが、無事、元気な女の子を出産しましたベビードレスは、私も弟も着用したもの」と愛娘を抱いた写真を公開。「これからも温かく見守っていただけたら嬉しいです」と呼びかけた。山本は24年1月に「共通の趣味を通じて知り合った方