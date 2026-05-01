JR四国の昨年度の運輸取扱収入は102.6%となり、5年連続で前の年を上回りました。アリーナの開業効果などが表われています。 JR四国によりますと、昨年度の運輸取扱収入は352億円余りでした。前の年度の102.6%で、コロナ禍前の2019年の99%まで回復しています。 瀬戸内国際芸術祭の開催や大阪・関西万博、またあなぶきアリーナ香川の開業などが追い風になったということです。運輸取扱収入が前の年度を上回るのは2021