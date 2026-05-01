世が世なら!!!の添田陵輔が、本日5月1日より配信されるBUMPオリジナルショートドラマ『推しは、うちの子』に出演する。 （関連：世が世なら!!!の心底の下剋上はここから始まるLINE CUBE SHIBUYAワンマンで見せた“最高で最強な夢のステージ”） 本作は、我が子をトップ子役に育て上げようとするステージママの、痛ましくも生々しいエゴを描いたヒューマンドラマ。添田は、母子の運命を狂わせる絶