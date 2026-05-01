岡山県商工会議所連合会が3月上旬に行った今年1月から3月の景気観測調査の結果が発表されました。物価高などの影響により、前回より悪化しています。 【写真を見る】今年1月から3月の景気観測調査は前回より悪化岡山県商工会議所連合会の調査原材料やエネルギー価格の高騰が主な要因とみられる【岡山】 調査は県内の597社を対象に行われ、467社から回答を得ました。景気が「良い」と答えた割合から「悪い」と答えた割