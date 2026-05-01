2026年4月26日、令和ロマンのくるまが自身のYouTubeチャンネルを更新。俳優の戸田恵梨香とのトーク動画を公開した。 （関連：【画像あり】美しすぎる！細木数子を演じた葛藤を語る戸田恵梨香） 戸田は『地獄に堕ちるわよ』（Netflix）で占い師の細木数子を演じており、くるまに撮影で感じていた心情を語った。戸田は細木について「全然知らなくて」と明かし、撮影は多くの資料をもとに「イメージだけでやりきっ