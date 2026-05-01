女子プロテニス選手の園田彩乃（30）が4月25日、自身のYouTubeチャンネル「ぞのちゃん‼︎なんしよーとー?」を更新。お尻のトレーニング動画を公開した。 【画像】園田彩乃、初めて自身の”バストの悩み”を打ち明ける ネットからはねぎらいの声「大変な苦労がありますね」 「テニス選手のお尻のトレーニングを全てお見せします♡ ぜひ真似してみてね」と投稿された動画は、園田