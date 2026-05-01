株式会社ガードフォースジャパンは、VANGUARDの対象カメラバッグを購入すると2,000円が還元される「VANGUARD キャッシュバックキャンペーン」を5月15日（金）から開催する。期間は6月30日（火）まで。 VANGUARDブランドの「VEO METRO」および「VEO LITE」シリーズのバックパックが対象となるキャンペーン。 期間中に対象製品を購入し、専用フォームから応募することで2,000円のキャッ