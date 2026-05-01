フェイエノールトでゴールを量産している日本代表FW上田綺世は、プレミアリーグのクラブからの関心が取り沙汰されている。英国メディア『TEAM TALK』は先日、この27歳のストライカーに名門トッテナムや古豪のリーズとエバートン、ブライトンなどが関心を持っていると報じた。この報道を受け、日本代表MF田中碧が所属するリーズの地元メディア『The Leeds Press』は「エクレム・コヌル記者によると、リーズはウエダ争奪戦で有