2026年のメジャーリーグは、開幕からおよそ1カ月が経過した。今季から海を渡ったホワイトソックスの村上宗隆内野手は、両リーグトップタイの12本塁打と最高のスタートを切っている。課題とされた三振の多さをものともせずアーチ量産を続けているが、思わぬ「珍記録」も塗りかえた。 ■「本塁打以外は長打なし」 メジャー1年目の村上は開幕からここまで31試合に出場し、打率.236、12本塁打