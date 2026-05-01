これからの気象情報です。 2日(土)にかけても、風の強い状態が続きそうです。 ◆警報・注意報 現在、佐渡市に暴風警報が発表されています。 その他、県内全域にカミナリ注意報、上・中・下越に広く強風や波浪注意報が出ています。 ◆5月2日(土)天気 ・上越地方 朝から日差しがたっぷり届くでしょう。 やや空気が乾燥し、風が強まる時間があるため火の元には十分な注意が必要です。 ・中越地方 明け方