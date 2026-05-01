台湾メディアのETtodayは29日、ゴールデンウィーク（GW）に日本を旅行する台湾人に向けて、交通系ICカード利用時の落とし穴を伝えた。記事は、「台湾ではメーデー（労働節）の連休が間もなく到来し、多くの人が日本旅行を計画している。連休は日本のGWと重なるため、現地の交通や観光需要はピークを迎える」と説明。「この期間に日本を訪れる場合、交通面で注意が必要だ」とし、2点を挙げた。1点目について、「JR東海とJR西日本は5