30日（木）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のクインシーズ刈谷はセッターの加地春花（23）、オポジットのダニエル・カッティーノ（29）、ミドルブロッカーのマリー・シェルツェル（28）、アウトサイドヒッターのソフィア・クズネツォワ（26）の4選手が退団することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 東京都出身の加地は駿台学園高校を卒業後、2021年にトヨ