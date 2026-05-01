1日（金）は広く雨となりましたが、2日（土）は天気が回復に向かうでしょう。【CGで見る】今夜の降水の予想シミュレーションゴールデンウィーク一番の好天に西日本や東海、関東は朝から晴れて、お出かけ日和になりそうです。北日本は、午前中は雨の降るところもありますが、午後は次第に晴れ間が戻るでしょう。 夏日続出 昼間は汗ばむ陽気にあすの各地の予想最高気温は、札幌:13℃釧路:15℃青森:18℃盛岡:19℃仙