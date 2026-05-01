JR西日本が、金融サービス事業に参入です。 JR西日本は1日、りそなホールディングスと傘下にある「関西みらい銀行」と資本業務提携契約を結んだと発表しました。 今回の提携により、JR西日本は銀行代理業の許可を受けて新たな金融サービス「WESTERミライバンク」を立ち上げ、2027年度をめどに預金や住宅ローンなどのサービスの提供を開始したいとしています。JR西日本グループが展開してい