乃木坂46の元メンバーで俳優の中村麗乃さんについて、オフィシャルファンクラブサイトが、SNSなどでの誹謗中傷や事実無根の書き込みについて注意喚起しています。【写真を見る】【 元乃木坂46・中村麗乃 】SNSなどでの誹謗中傷や事実無根の書き込みに注意喚起「心ない書き込みや投稿はお控えいただきますよう」SNSや掲示板、ダイレクトメッセージ等において、誹謗中傷や憶測に基づいた事実無根の書き込みが見受けられるとし、「本